Maddie, pubblicità degli hamburger con le sue foto: denunciata la Otley Burger

Maddie, pubblicità choc per la festa della mamma: "Con gli hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa"

Le foto di Madeleine Mccann, la bimba scomparsa in Portogallo nel 2007, sono state usate per la pubblicità di una ditta di hamburger da asporto. La trovata choc è nata da Joe Scholey un imprenditore 29enne proprietario della Otley Burger Company con sede a Leeds, nell’Inghilterra settentrionale. L’uomo, senza alcuno scrupolo, ha pubblicato una serie di annunci sui social media che ritraggono la piccola Maddie in occasione della festa della mamma. Per pubblicizzare i suoi panini, infatti, ha usato una foto della mamma di Maddie McCann unita a un’immagine della bambina accompagnata da un testo raccapricciante: “Con gli hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere. Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori”.

L'Asa (Advertising Standards Authority) riporta di aver ricevuto tre denunce e migliaia di reclami a seguito della pubblicazione degli annunci pubblicitari, che sono stati pubblicati su diverse piattaforme tra cui Twitter, Instagram e Facebook, e ha intimato alle piattaforme coinvolte di rimuovere tutti i contenuti in attesa di una indagine. Joe Scholey non è nuovo a delle trovate pubblicitarie censurabili: al Leeds Live ha affermato di non avere altro interesse se non il guadagno, anche a scapito della sensibilità delle persone.

