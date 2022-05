Madonna debutta nel mondo degli Nft con Beeple

La pop star americana cede al mondo degli Nft, per una buona causa

Alla voce Madonna corrisponde: che se ne parli pure. La signora Ciccione ormai ha un'età e questo è un dato non solo di fatto, ma anagrafico. Nonostante tutto vuole stupirci ancora, anche se i suoi fan ultimamente non sono più adoranti come un tempo e lo fa debuttando nel mondo degli Nft (non fungible tokens), con un'opera in collaborazione con Beeple.

Parliamo di tre video digitali dal titolo "Mother of Creation", dove la celeb di Like a Vergin è ritratta nella sua versione avatar, intenta a dar vita alla flora, la fauna e alla tecnologia. Soprattutto, questo lavoro è stato realizzato in collaborazione con Mike Winkelmann, noto artista digitale catapultato nell'Olimpo della fama nel mondo dell'arte grazie a un Nft venduto dalla casa d'aste Christie's per ben 69 milioni di dollari.

Precisiamo: il ricavato dalla vendita è destinato alle tre organizzazioni no profit che sostengono donne e bambini, inclusa Voices of Children, che si occupa di persone colpite dalla guerra in Ucraina.

Dal canto suo Beeple commenta: "E' un onore assoluto. Di solito non faccio collaborazioni e questa restera' probabilmente l'unica per molto, molto tempo". Gli Nft sono certificati digitali che rappresentano la proprietà di un oggetto virtuale come un'opera d'arte e utilizzano la tecnologia blockchain, alla base di molte criptovalute. Nell'ultmo anno, hanno guadagnato molta notorietà, grazie all'adozione da parte di celebrita' e grandi aziende. Le opere saranno messe all'asta per tre giorni (da domani a venerdi'), sulla piattaforma-mercato online SuperRare.

Nessuna sorpresa, circa i contenuti, si vede l'immagine frontale nuda dell'avatar della popstar, che partorisce diversi organismi da un letto di ospedale, un veicolo arrugginito e in mezzo a una foresta. Le immagini sono state realizzate con uno scan in 3D del corpo, poi rielaborato dalla cantante e da Beeple.

La signora Ciccone, poi, ha abbinato a ciascun video brani di poesia, alcuni composti da lei e altri dal mistico Rumi. Maddona risponde a chi l'accusa di aver messo in scena l'ennesima provocazione: "Non ho mai inteso la provocazione come fine a se stessa. Rappresentano la speranza. Rappresentano la tecnologia".

