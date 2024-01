Madonna Trevignano, Gisella non molla: nuovo ciclo di supposte apparizioni

Madonna di Trevignano, la veggente Gisella dà il via all'edizione invernale dell'apparizione. E ricorda la "moltiplicazione degli gnocchi"

Entriamo nell’ottavo anno di apparizioni mariane a Trevignano, piccolo paese sul lago di Bracciano, che come ogni 3 del mese rigorosamente alle ore 15 è sede di molto supposte apparizioni mariane. Papa Francesco ebbe a dire a suo tempo commentando la precisione teutonica della Vergine: “Non è che la Madonna è un postino”. Ed in effetti non ha torto.

Tuttavia, Maria Giuseppa Scarpulla in arte Gisella non molla e prosegue nella sua attività. Tuttavia dopo le polemiche furiose che ci sono state sull’evento ormai i fedeli sono pochi e la veggente (supposta) ha dovuto riaprire il canale YouTube che aveva chiuso per incentivare i “fedeli” alla presenza fisica. Nel ridente paese però la gente s’è stufata e di questa vicenda e nessuno vuole più parlare, temono di coprirsi di ridicolo nei confronti del mondo intero e poi alla fine il denaro prende più la strada del “campo delle rose” (dove avvengono le apparizioni) posto in alto sul paese che quello dei commercianti sul lago. Quindi neppure i soldi allievano il fastidio di una non voluta popolarità e dei sorrisini di circostanza. A favore della veggente va comunque detto che il 3 gennaio è l’equivalente climatico del 3 agosto e la gente non è molto propensa a sfidare il vento gelido che sorge spesso impetuoso e improvviso dal mare e che sferza i volti e lo spirito dei presenti. Dell’edizione estiva dell’evento, per così dire, ce ne eravamo occupati direttamente infiltrandoci nel gruppo dei fedeli sfidando le ire degli organizzatori che non se ne sono accorti grazie alle arti mimetiche di chi scrive e del fatto che ho studiato dai gesuiti e qualche litania me la ricordo ancora. Ne abbiamo parlato qui.

Nel frattempo nell’edizione invernale i (pochi) giornalisti presenti hanno potuto notare che contro di loro è stato approntato una specie di barriera per impedire le riprese e così si devono appostare fuori del recinto contestato del campo miracoloso, in una posizione in cui, obiettivamente (ci sono stato anche io), non si vede niente causa lontananza eccessiva. Presente la ormai nota statua della Madonna ribattezzata dalla signora Gisella “Regina della Collina di Trevignano” e vicino un poster di Gesù. Ma che dice la Chiesa cattolica, ed in particolare il Papa, di questa storia? La vicenda della veggente di Trevignano è sull’orlo di uno sviluppo clamoroso. Infatti, dopo che il Vaticano ha cominciato a muoversi lentamente istituendo una commissione di inchiesta fatta di teologi, psicologi e sociologi, i fedeli stessi si sono rivolti a Papa Francesco perché prenda finalmente posizione su una questione che non solo non si risolve, ma sta diventando imbarazzante per la stessa Chiesa cattolica data la risonanza mondiale che la vicenda ha ottenuto.

Tuttavia il Papa ha ben altre gatte da pelare che occuparsi pure di questa impegnato com’è con i conservatori e Padre Georg che quando può gli rifila ancora calcetti ben mirati negli stinchi e lascia tutto al vescovo. Dal canto suo la Chiesa è sostanzialmente ostile ed ha istituito appunto una commissione che indaga, gestita dai francescani che –come noto- erano titolari delle inchieste della Santa Inquisizione che sono sempre garanzia di una certa serietà e utilizzo di metodi efficaci –almeno una volta- per scoprire la verità. Serve a capire se c’è qualcosa di vero oppure si tratta di umani maneggi. Ricordiamo che c’è anche una inchiesta della magistratura in corso.

Certo che il “miracolo degli gnocchi” che si sarebbero moltiplicati da soli nel frigo della signora Gisella, replicando quello dei pani e dei pesci, non è che depone bene per la vicenda perché se si deve fare un miracolo i fedeli lo vorrebbero eclatante, tipo il sole rimbalzante che si vede in molti casi analoghi e dopo tutto gli abitanti del borgo si dicono perché agli altri sì e a noi solo il “miracolo degli gnocchi”?