Catania, reddito di cittadinanza a mafiosi. Truffa da oltre 240 mila euro

I militari della Guardia di Finanza di Catania hanno denunciato diciotto persone che percepivano, senza averne diritto, il reddito di cittadinanza. Alcuni degli indagati sono personaggi condannati per mafia e tra questi affiliati delle più note cosche mafiose locali, come il clan Cappello. Si parla di una truffa da oltre 240 mila euro. Due i casi emblematici: uno malgrado avesse sostenuto di versare in una condizione di bisogno, aveva provveduto ad acquistare una moto di grossa cilindrata; un altro invece è un giocatore d'azzardo che aveva conseguito imponenti vincite al gioco. I diciotto sono stati denunciati a piede libero e sono stati segnalati all'Inps per la sospensione immediata e il recupero delle somme.