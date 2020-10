Magnate iraniano fa causa alla "bonas" di Bonolis. Lei lo querela per stalking

Finisce nel peggiore dei modi la "love story" tra la modella Sara Croce, nota al pubblico televisivo per essere "la bonas" nel programma di Paolo Bonolis e uno degli uomini più ricchi al mondo, il magnate iraniano Hormoz Vasfi. Nella causa, subito mediaticamente pubblicizzata, che ha mosso contro l’ex fidanzata - si legge sul Corriere della Sera - alla quale chiede un milione e 51.548,72 euro di risarcimento, il magnate Hormoz Vasfi ha dimenticato o forse ignora d’essere a sua volta destinatario di un’azione legale.

La 22enne pavese - prosegue il Corriere - ha depositato una denuncia querela per stalking alla Procura di Milano proprio contro il 54enne. Il cuore dell’accusa di Croce, che si basa come innesco delle prove su 80 chiamate e 423 messaggi di «pressioni» di Vasfi, ricevuti in soli 25 giorni successivi la fine della storia da sua mamma e suo zio. Il magnate iraniano di Teheran, auspica di rientrare dei doni di compleanno e in generale di qualsiasi pagamento sostenuto nei mesi della storia, comprese le confezioni di cialde del caffè, un lettore Dvd e una lavatrice, adducendo un presunto tradimento (con un calciatore) di Croce quale motivo della separazione.