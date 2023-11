Maltempo in Toscana, Tajani a Prato: "Arriveranno 100 milioni"

La Toscana conta i danni dopo la tempesta Ciaran. Allo stato attuale sono 7 le vittime e 2 i dispersi. Tajani: "100 milioni a fondo perduto per le aziende"

Si contano i danni dell' allerta meteo in Toscana dopo l'esondazione dei fiumi. La tempesta Ciaran, arrivata in Italia la scorsa settimana, ha portato morte e allagamenti. Allo stato attuale sono 7 le vittime e 2 i dispersi, un 84enne di Prato e un vigile del fuolco scomparso nel bellunese. Dopo una lunga serie di catastrofi la Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione per la regione Toscana. Strade, fanghi e rifiuti sono stati i temi affrontati dal presidente della Toscana Eugenio Ciani e dall'assessora alla Protezione civile Monia Monni nell'incontro di ieri a Prato.

Utenze ancora disalimentate

Sono ancora 1.100 le utenze disalimentate in Toscana. Lo fa sapere il presidente Giani: "Continua il lavoro dei quasi 800 tecnici Enel" per ripristinare le utenze.

Il discorso del presidente Giani:

Il presidente Eugenio Giani è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza.

"Incomincia ad essere forte la richiesta di chiarezza sulle procedure per ottenere rimborsi ed avere una compensazione dei danni subiti. Danni che ad oggi quantifico in almeno cinquecento milioni di euro, tra pubblico e privato, in un'area della Toscana, come quella tra Firenze, Prato e Pistoia, che è tra le più laboriose, dense di piccole e medie imprese, con case che si alternano ad aziende e capannoni".

Per questo Giani fa un appello agli istituti bancari: "In questo momento c'è bisogno di grande tolleranza e supporto". "Dobbiamo studiare - spiega - modi per sospendere i mutui: tanti me lo hanno chiesto. Studiamo anche un modo per fermare la concentrazione di bollette: chiederò una sospensione per gli alluvionati. Cerchiamo infine di portare aiuto anche con il microcredito, attraverso piccoli prestiti, perché possa mettersi subito in moto un circuito dell'economia della ricostruzione". Finita l'emergenza, adesso è la fase che anticipa la ripartenza. "Anche la Regione farà la sua parte: domani ne discuteremo in giunta" dice il presidente.

Giani nell'incontro a Prato con il ministro degli Esteri Tajani: "Ordinanza per la sospensione dei mutui"

"La prima ordinanza che sto cercando di fare da commissario è la sospensione dei mutui alle imprese e a coloro che sono stati colpiti dalle alluvioni. Abbiamo aperto stamani un conto alla Protezione civile per avere capacità di ristoro diretta".

Nardella ai volontari: "Portate carriole, pale e secchi"

Nelle aree colpite "servono ancora viveri e acqua. E diciamo ai volontari di portare carriole, pale e secchi. In alcune zone più che le idrovore che fanno il grosso lavoro su grossi volumi di acqua, inizia a essere necessaria la disponibilità di piccoli macchinari elettrici di assorbimento, per esempio per completare la pulizia delle cantine, dei piani interrati. C'è una grossa richiesta di elettroaspiratori di acqua di piccole dimensioni per piccoli spazi, è una richiesta che abbiamo fatto a Regione toscana e protezione civile". Così ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella a Lady Radio.

Tajani a Prato: "I Fondi arriveranno entro la fine del mese"

"Sono qui per esprimere il sostegno del governo". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani da Prato. Alcune delle misure previste: "100 milioni a fondo perduto per aziende che hanno il 3% di export nel loro fatturato, 200 milioni di prestiti agevolati in aggiunta ai 100. In più sarà decisa la moratoria per le rate dei prestiti Sace". I fondi ai comuni colpiti - ha promesso il ministro - "arriveranno entro la fine del mese".

Quasi 5.000 interventi dei vigili del fuoco

Dallo scorso 2 novembre sono stati 4.750 gli interventi dei vigili del fuoco per l'alluvione in Toscana. Le unità schierate ammontano a 548; 125 i mezzi utilizzati tra Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa. Continuano le operazioni di soccorso, di prosciugamento, di assistenza alla popolazione e la ricerca dispersi.