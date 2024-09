Maltempo, migliora il meteo sull'Emilia Romagna ma resta l'allerta rossa

Maltempo, la situazione sull'Emilia Romagna è in graduale miglioramento anche se resta ancora lo stato di allerta rossa

Dopo la tempesta che ha devastato l'Emilia Romagna nella giornata di giovedì 19 settembre la situazione sta gradualmente tornando alla normalità. Ma l'emergenza non è finita: resta infatti l'allerta rossa sul bollettino della Protezione Civile.

L'elevata criticita' per rischio idraulico riguarda Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese. Elevata criticita' per rischio idrogeologico su Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola. Allerta arancione per altre aree della regione: Pianura modenese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Montagna emiliana centrale e Collina emiliana centrale.

La situazione piu' critica riguarda il Ravennate, dove il territorio di Lugo e' allagato ed e' stato evacuato l'ospedale. A Bagnacavallo non si hanno ancora notizie dei due dispersi. Per oggi sono previste deboli precipitazioni sull'Appennino orientale. La circolazione ferroviaria e' ripresa quasi normalmente.

