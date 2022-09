Parte un colpo dalla balestra, la freccia si ficca nell'occhio. Donna grave

Una mamma è ricoverata in gravi condizioni, dopo essere stata colpita da una freccia che si è conficcata in un occhio

Una donna di 34 anni è grave, dopo che una freccia partita da una balestra le si è conficcata nell’occhio. La mamma è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. L'incidente è avvenuto presso l'abitazione a Musile di Piave, in provincia di Venezia, dove la donna vive con la famiglia. La chiamata che avvisava dell'incidente è arrivata al 118 alle sei del mattino, di domenica 4 settembre.



All'arrivo dell’ambulanza è emersa una situazione molto grave con il dardo che aveva centrato l'occhio sinistro, conficcandosi nel cranio della donna. La 34enne, trovata già in gravissime condizioni dai sanitari, è stata quindi soccorsa trasferita d'urgenza all' ospedale di San Donà.



Vista le gravità delle ferite, i medici hanno poi deciso il trasferimento all’Ospedale mestrino dove la paziente è stata sottoposta un delicato intervento chirurgico da parte dell'equipe di Neurochirurgia per rimuovere l'oggetto estraneo. La donna resta ricoverata ora in condizioni gravi e con prognosi riservata.



Sul fatto intanto indagano i carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave. Dai primi accertamenti è risultato che la balestra era detenuta regolarmente in casa. Per ora si parla di un incidente. Il dardo, per motivi da accertare, sarebbe partito involontariamente mentre il compagno teneva la balestra ma i carabinieri stanno aspettando gli esiti dei rilievi sull'arma che è stata sequestrata.