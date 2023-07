Manager muore sul suo yacht: aperta un'inchiesta per omicidio colposo

Grosseto, manager muore sullo yacht al largo dell'Isola del Giglio: era stato dimesso 24h prima dopo un malore

Sarà un'inchiesta della Procura di Grosseto ad accertare le cause della morte di Fabio Attilio Cairoli, 58 anni, Ceo di Igt Global Lottery e nel corso degli anni al vertice anche di altre importanti aziende multinazionali. Venerdì scorso il manager si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Orbetello per un forte malessere e dopo gli accertamenti era stato dimesso. Nella serata di sabato 8 luglio, mentre era bordo della sua barca al largo dell'isola del Giglio, Cairoli ha accusato un malore: i soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato niente da fare.

La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia per accertare con precisione le cause del decesso. Le indagini, affidate ai carabinieri, stanno ricostruendo i momenti precedenti e successivi al malore e cercheranno di chiarire se al pronto soccorso ci siano state diagnosi errate o omissioni.