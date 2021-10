Manifestazione sindacati, "No fascismi". Landini: "Si difende la democrazia"

MANIFESTAZIONE: LANDINI, 'NON E' DI PARTE, DIFENDE DEMOCRAZIA DI TUTTI'

"E' una manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema". Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio LANDINI, camminando in testa al corte diretto a Piazza San Giovanni. "L'attacco alla Cgil l'attacco al sindacato è in realtà un attacco alla dignità del lavoro di tutto il paese. E noi siamo qui non per difendere qualcuno ma per difendere la democrazia è per estendere la democrazia nel nostro paese e in Europa", sottolinea ancora LANDINI. "C'è da progettare un futuro che applichi i principi fondamentali della nostra costituzione".

Sindacati: Uil, si riafferma Stato e Costituzione antifascisti

"E' una giornata importante perche' si riafferma che lo Stato e' antifascista e la Costituzione e' antifascista. Cgil, Cisl e Uil hanno sempre difeso questi valori, e lo faremo anche oggi. Non ci faremo intimorire da aggressioni squadriste. E' una occasione per parlare anche di lavoro e come ricostruire il paese. E' una grande giornata di democrazia". Lo ha detto il segretario generale della Uil Pier Paolo Bombardieri, a margine della manifestazione 'Mai piu' fascismi' a piazza San Giovanni, spiegando che si aspettava "grande partecipazione perche' in questi giorni e' data grande disponibilita' dei nostri iscritti"

MANIFESTAZIONE: BOMBARDIERI, 'SI RIAFFERMA CHE STATO E' ANTIFASCISTA'

MANIFESTAZIONE: SBARRA, 'RISPOSTA FORTE E UNITARIA CONTRO FASCISMI E DERIVE ANTIDEMOCRATICHE'

"La giornata di oggi è importante perché è una risposta forte e unitaria contro fascismi, estremismi, derive antidemocratiche. Portiamo in piazza le ragioni del lavoro, della partecipazione, valori fondanti della nostra democrazia e della Repubblica". Lo ha detto, arrivando alla MANIFESTAZIONE unitaria dei sindacati, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. "Il mondo del lavoro come sempre sarà argine contro ogni deriva e contro ogni estremismo", ha aggiunto

Don Ciotti: "Il fascismo nasce da una democrazia pallida"

"Il dissenso è il sale della democrazia e la violenza è la sua negazione. La violenza dei fascismi, dei razzismi e dei sovranismi nasce dal veleno di una società disgregata e da una democrazia pallida, dove troppi diritti sono parole dette o scritte sulla carta ma non si traducono in concreto", ha spiegato don Luigi Ciotti al corteo di Roma. "Poi, c'è anche la violenza delle mafie che si alimenta a sua volta dei vuoti della democrazia, della coesione e dell'ingiustizia sociale e ambientale"