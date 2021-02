Mantova, restituiti i gioielli all'anziana derubata in ospedale. Ladro pentito

C'è un lieto fine in quella brutta vicenda di cronaca avvenuta nel Mantovano lo scorso 22 dicembre. Un'anziana signora, ricoverata in ospedale, è stata derubata dei suoi gioielli. Un anello e un collier d'oro del valore di 2.500 euro. La signora Luisa gli aveva affidati ad un'infermiera, mettendoli all'interno di un guanto di gomma. Ma da lì in poi non ne ha più avuto notizie. Una volta dimessa, - si legge sul Corriere della Sera - passato Santo Stefano, la signora Lucia ha sporto denuncia ai carabinieri che hanno iniziato a indagare. Nel frattempo la vicenda ha guadagnato rilevanza sui media locali. Fino a quando, la settimana scorsa, ai carabinieri di Suzzara è stato recapitato un plico giallo. I militari, dopo aver eseguito un controllo di sicurezza per mezzo degli artificieri, hanno aperto la lettera: all’interno, avvolti nella plastica, c’erano proprio il collier e l’anello di cui la signora Pinotti aveva denunciato la scomparsa.

I carabinieri hanno poi provveduto a riconsegnarli alla legittima proprietaria. "Sono veramente contenta — dice Lucia — che i gioielli mi siano stati resi. Oltre ad avere un valore economico piuttosto elevato, sono preziosi che conservo da tantissimo tempo e a cui sono affezionatissima. Ho trascorso le feste di Natale senza smettere di pensare al fatto che mi erano stati sottratti in un luogo protetto come l’ospedale e in un momento di difficoltà. Penso proprio che chi ha commesso questo gesto ignobile abbia capito e si sia vergonato".