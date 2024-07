Marangon, il veleno di rana nel corpo. "Ayahuasca? Effetti simili all'Lsd"

Morte Marangon, il mix di sostanze allucinogene e le incisioni sul corpo

La morte di Alex Marangon è un giallo. Troppe cose ancora non tornano sulle dinamiche che hanno portato al decesso del barista veneziano di 25 anni, trovato senza vita lo scorso 2 luglio su un isolotto del fiume Piave nel Trevigiano. Marangon aveva partecipato a un rituale sciamanico presso l’Abbazia benedettina di Santa Bona a Vidor, in provincia di Treviso due sere prima del ritrovamento del cadavere, si sa quello che è successo prima e quello che è successo dopo. Ma sulle cause del decesso e soprattutto - riporta Il Corriere della Sera - sul perché il ragazzo abbia lasciato la riunione in piena notte avventurandosi di corsa nella boscaglia vestito soltanto di un paio di pantaloncini regna il mistero. La cerimonia degli sciamani era a base di infusi di ayahuasca, un decotto di erbe amazzoniche con effetti allucinogeni, ma c'è di più, sarebbero state trovate nel corpo di Marangon anche incisioni e tracce di veleno di rana amazzonica.

"Innanzitutto, - spiega il professore di Tossicologia Guido Mannaioni a Il Corriere della Sera - prima di puntare il dito contro l’ayahuasca, bisognerà accertare se davvero questi principi sono presenti nel corpo della vittima per capire cosa è veramente successo. Questi infusi sono delle bevande realizzate con un mix di piante che vengono macerate e bollite. Sono prettamente allucinogeni e psichedelici. I principi attivi presenti, come la dimetiltriptamina, hanno effetti simili all’Lsd. Tendono ad aumentare la neurotrasmissione stimolante del sistema nervoso centrale, possono creare disorientamento spazio-temporale e difficile percezione di una situazione pericolosa. Come potrebbe essere accaduto al povero ragazzo deceduto".

"L'ayahuasca - prosegue Mannaioni - provoca allucinazioni visive. Ma anche stati di paranoia, per cui è facile mettersi in situazioni di rischio. In Italia questa sostanza è illegale. Inserita nell’elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope. La gravità dipende da diversi fattori come la dose assunta e la suscettibilità individuale. Può essere un mix esplosivo come potrebbe essere accaduto nell’ultimo caso".