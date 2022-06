Marco Carta lascia Sirio Campedelli per un nuovo amore

Dopo sette anni Marco Carta a un passo dal matrimonio lascia Sirio Campedelli

Marco Carta ha da poco chiuso la storia che durava sette anni, con Sirio Campedelli e già si vocifera che nel suo cuore sia entrato un nuovo amore. Il gossip si chiede se alla base della rottura ci sia proprio una terza persona, ma al momento in circolazione non ci sono prove che testimoniano quanto sopra.

Il cantantante di origine sarda con una storia su Instragram ha annunciato la fine del rapporto con Sirio a un passo dall'altare. Marco nonostante la separazione, fa una dedica all'ex: "Ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre". Aggiunge, poi, in merito al nuovo singolo che uscirà il 17 giugno, dal titolo Sesso Romantico: "Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti".

Nel 2018, in diretta tv a Domenica Live, Marco Carta aveva fatto coming out: "Amo un ragazzo, la mia famiglia lo ha sempre saputo" e solo poco tempo fa aveva annunciato le nozze. La rottura seondo i ben informati risalirebbe a qualche mese fa. L’ex vincitore del talent show di Amici, che aggiunge: "L’amore è sempre stata una incredibile tempesta per me, una incredibile avventura dalla quale non sempre sono uscito al plurale".

Il cantante conclude con un omaggio alla musica e un invito a non parlare più di questo argomento: "La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica".



Leggi anche: