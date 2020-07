Mario Adinolfi contestato a Pomigliano con una pioggia di preservativi. VIDEO

Questi i contestatori, affinché possano essere visti in faccia e identificati: in un Paese normale non si va a tirare roba e a insultare chi presenta un libro. I più interessanti sono i due anziani, che non sanno che dirmi e si rifugiano in “stronzo” e “cornuto”. Non ero omofobo? pic.twitter.com/lrXXqthHsW — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) July 13, 2020

Domenica pomeriggio di passione per Mario Adinolfi contestato a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove alcuni manifestanti avrebbero lanciato dei preservativi secondo quanto scrivono alcuni siti nazionali. Il presidente del Popolo della Famiglia era atteso davanti alla sala della ‘Distilleria’, per presentare il suo ultimo libro, ma un gruppo di manifestanti lo ha contestato. Adinolfi ha avuto un confronto con i contestatori e li ha definiti “fascisti”. Nei giorni scorsi c’erano state polemiche per l’iniziativa.