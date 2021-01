"Martina fuggiva da uno stupro". Processo da rifare, annullate le assoluzioni

Tutto da rifare nel processo per la morte di Martina Rossi, volata dal sesto piano di un hotel a Palma di Maiorca il 3 agosto 2001. Per il giudice della Cassazione il processo è da rifare, annullate le assoluzioni a carico dei due ragazzi che erano con lei quella tragica notte. I due giovani - si legge su Repubblica - che oggi hanno 29 e 28 anni dovranno tornare in tribunale. La Suprema Corte ieri ha annullato l’assoluzione stabilita dalla Corte di Appello di Firenze.

E sembra aver riavvolto il nastro a quanto invece aveva detto il tribunale di Arezzo, che aveva inflitto sei anni di reclusione a entrambi, accusati di tentata violenza sessuale e morte come conseguenza di altro reato. C’è anche un’altra ombra che incombe, ed è sempre più fitta: la prescrizione. Non a caso lo stesso padre della ragazza, frastornato dalla commozione, dice che «quando si ammazza una persona non può esistere la prescrizione. Il signor ministro della Giustizia, che mi aveva ricevuto in passato, dovrebbe dirmi cosa è stato fatto in questi mesi".