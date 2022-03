Marilyn Manson denuncia Evan Rachel Wood, "falsità dannose sugli abusi"

Marilyn Manson denuncia per diffamazione l'ex fidanzata Evan Rachel Wood dopo che lei lo ha accusato di violenze

A un anno di distanza dalle accuse di abusi sessuali che l'ex fidanzata Evan Rachel Wood gli ha rivolto, l'artista Marilyn Manson la cita in giudizio per diffamazione, per le "falsità dannose" contenute nelle sue accuse, che - stando al cantante - gli sono valse il declino della carriera musicale, cinematografica e televisiva.

L'attrice 34enne che interpreta Madonna in Weird, il film in produzione dedicato alla vita e alla carriera del cantautore e comico Usa Al Yankovich, ha accusato Manson di averla "adescata" quando era ancora un'adolescente e "manipolata fino alla sottomissione", abusando di lei per anni. La donna ha anche sostenuto di essere stata "violentata davanti alla telecamera", durante le riprese del video "Heart-Shapped-Glass" del 2007.

Marilyn Mason, la denuncia contro l'attrice e l'amica Illma Gore

La denuncia da Manson è stata presentata mercoledì mattina, alla Corte superiore di Los Angeles. Il musicista ha accusato l'attrice e Illma Gore di essersi finte agenti dell’Fbi per diffondere una lettera contraffatta e "creare la falsa apparenza" che le vittime di Manson, e i loro cari, fossero in pericolo, si legge sul Daily Mail.

Secondo l'avvocato di Manson, Howard King, "lei e l’amica Illma Gore hanno reclutato molte donne e le hanno convinte a confermare accuse false, accuse che sono state sceneggiate da Wood e Gore in persona. HBO e i produttori del documentario erano consapevoli delle loro azioni, ma hanno deciso di procedere comunque. Le prove però sono inconfutabili e questa causa le richiamerà alle loro responsabilità". Wood e Gore sono, infatti, le protagoniste di Phoenix Rising, il documentario HBO che debutterà il 15 marzo sulla storia dell’attrice con Manson, dal primo incontro.

Il cantante sostiene, inoltre, che le due donne hanno creato un falso indirizzo email allo scopo di simulare un suo invio di materiale pornografico illecito, oltre ad aver messo in scena un finto incidente nella loro casa di Los Angeles. Le accuse sono di diffamazione, hacking della mail, furto d’identità e frode.

