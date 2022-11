Mattarella: "La violenza sulle donne è un'aperta violazione dei diritti umani"

Violenza sulle donne: aumentano gli abusi sessuali. I dati choc

Il 25 novembre sta diventando una data sempre più importante per tutto il mondo e quindi anche per l'Italia. Si celebra oggi la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. I numeri nel nostro Paese sono drammatici, solo nel 2022 si sono registrati 104 femminicidi. Sull'argomento ha usato parole molto forti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "La violenza contro le donne - ha detto il capo dello Stato - è una aperta violazione dei diritti umani, purtroppo diffusa senza distinzioni geografiche, generazionali, sociali. Negli ultimi decenni sono stati compiuti sforzi significativi per riconoscerla, eliminarla e prevenirla in tutte le sue forme - prosegue Mattarella - tuttavia, per troppe donne, il diritto ad una vita libera dalla violenza non è ancora una realtà. Le cronache quotidiane - prosegue Mattarella - ne danno triste testimonianza e ci ricordano che ci sono Paesi dove anche chi denuncia e si oppone alle violenze è oggetto di gravi ed estese forme di repressione".

Secondo l'ultimo rapporto sugli omicidi in Italia, sono 82 le donne uccise in ambito familiare e affettivo nei primi nove mesi del 2022 (8 in meno rispetto allo scorso anno), 88 considerando i dati al 20 novembre, rispettivamente 42 e 52 per mano del partner o ex. È quanto emerge dal report interforze “Il pregiudizio e la violenza contro le donne". In crescita invece le violenze sessuali, oltre il 90% nei confronti di donne e ragazze. I numeri raccolti mostrano inoltre che, dall'entrata in vigore del Codice rosso il 9 agosto 2019, il più alto numero di violazioni riguarda i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento, in salita nel 2022 come il reato di sfregio, in calo invece il revenge porn.