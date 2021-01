Maturità 2021, ipotesi maxi esame orale: torna la bocciatura per gli studenti

Ipotesi di un maxi esame orale, un lungo esame in presenza, che secondo quanto riporta La Repubblica, potrebbe essere valutato dal presidente di commissione, esterno all'istituto, e da altri membri tutti interni questi i rumors che si susseguono in questi giorni riguardo l'esame di maturità 2021.

Tornerebbe inoltre, secondo il giornale, anche la valutazione dell'alternanza scuola lavoro ma non dovrebbero tornare le prove invalsi.

Molti hanno definito la maturità 2021 "light", termine che per la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina: "è un termine che non mi piace come definizione. La prossima maturità sarà un esame serio, che terrà conto dell’anno scolastico che studenti e studentesse stanno affrontando”.

Una differenza rispetto all'anno scorso potrebbe essere la possibilità di non ammettere gli studenti alla maturità, in quanto, secondo La Repubblica la didattica online potrebbe essere considerata strutturale. La valutazione verrebbe per il 60% dal percorso del triennio e per il 40% da questo colloquio finale

Maturità 2021, Lucia Azzolina: "Decisione a breve. Basta incertezze"

Mentre una decisione ufficiale non è ancora trapelata dalle istituzioni, il Ministro dell'istruzione Lucia Azzolina afferma che : "Si sta lavorando sull'esame di Maturità. E come abbiamo fattol'anno scorso, abbiamo chiesto agli studenti di farci delle proposte perché devono essere coinvolti: lo scorso anno ci hanno presentato proposte molto ragionevoli, di buon senso. Credo sicuramente che una decisione la prenderemo a breve, perché i ragazzi a causa dell'incertezza assoluta per le date che slittano come se fossero latela di Penelope, hanno bisogno quanto meno sulla Maturità di avere certezze che il ministero deve dare".