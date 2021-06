Maturità al via, sarà la più dura di sempre. Il 70% ci arriva da impreparato

La maturità non ha mai fatto così paura. L'esame che verrà affrontato da migliaia di studenti, prenderà il via tra due giorni e avrà una modalità mai vista prima, cosa che terrorizza i giovani che dovranno sostenere la prova. All'ansia tipica dell'esame - si legge sul Messaggero - si aggiunge l'incognita della prova dettata dalle norme Covid e lo stress accumulato dai ragazzi in un anno e mezzo di emergenza sanitaria, restrizioni e didattica a distanza. Secondo un sondaggio di Skuola.net, il sito specialistico per studenti, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Di.Te., quasi 8 ragazzi su 10 non riescono a concentrarsi e il 60% non riesce a dormire. Per il 70% l'agitazione relativa all'esame è dovuta alla poca conoscenza delle modalità dell'esame.

La maturità infatti quest'anno, come nel 2020, - prosegue il Messaggero - sarà in formato ridotto con una sola prova orale, non ci saranno le prove scritte. Il colloquio sarà in presenza e dovrà di fatto testare in un'ora le competenze acquisite negli anni dagli studenti. Si parte con un elaborato e si procede con le domande della commissione, composta da 6 docenti interni e un presidente esterno. Più del 70% degli studenti riferisce di una preparazione dell'esame compromessa a causa della dad. E quindi 6 ragazzi su 10 assicurano che l'ansia e l'agitazione dipendono dalla mancanza di lezioni in presenza. Un aspetto che ha caratterizzato anche la valutazione.