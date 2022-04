Menù di cortesia, l’influencer australiana: “È sessista”. Cracco: "Esagerata"

A Venezia menù senza prezzi, l'influencer australiana: "È sessista"

Abbie Chatfield, la conduttrice e influencer australiana in Italia per un viaggio, si è lamentata su Instagram del “menù di cortesia” senza prezzi per le donne. A cena in un ristorante romantico, Abbie ha ricevuto un menù con i prezzi nascosti, usanza diffusa in Italia che l’ha molto sorpresa. Sul suo profilo ne ha parlato pubblicamente, dichiarandola una scelta “sessista”.

Diversi chef italiani hanno deciso di risponderle. Tra questi Carlo Cracco che, come riportato dal Corriere della Sera, definisce l’accusa di sessismo “esagerata”. “A meno che non abbiano negato l'altro menu una volta richiesto, l'accusa di sessismo mi sembra esagerata: avranno fatto questo gesto sovrappensiero”. Davide Oldani considera " vecchia" la scelta di nascondere i prezzi delle portate alle donne. Come lui anche Klugman, che nel suo ristorante “in 17 anni non ho mai consegnato un menu senza prezzi".

