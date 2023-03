Messina Denaro, altri 4 favoreggiatori indagati. Coinvolti sempre più Bonafede

Matteo Messina Denaro, quattro nuovi indagati nell’inchiesta sulla latitanza

Sono considerati due fedelissimi di Matteo Messina Denaro, Emanuele Bonafede e Lorena Ninfa Lanceri, due siciliani arrestati dai Ros e dal Comando provinciale dei carabinieri di Trapani. La coppia è indagata in concorso per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, reati aggravati per avere agevolato Cosa Nostra, e in particolare l'ex super latitante. Insieme a loro è indagata la maestra Laura Bonafede, figlia del boss di Campobello di Mazara (Trapani), Leonardo Bonafede, e cugina di Emanuele.

Laura Bonafede, che ha subito una perquisizione assieme ad altre tre persone, è la donna che, nei biglietti indirizzati a Matteo Messina Denaro, manifestava al capomafia disappunto per la frequentazione, da parte sua, dell'abitazione della Lanceri, che con l'ex superlatitante aveva una relazione. Le due rivali sono adesso entrambe indagate: in carcere la Lanceri, col marito; a piede libero la figlia del capomafia scomparso nel 2020 e molto amico del padre di Messina Denaro. Laura Bonafede è anche moglie dell'ergastolano Salvatore Gentile, nei cui confronti Messina Denaro evidentemente non si poneva alcuno scrupolo. Le perquisizioni sono state ordinate dai magistrati della Dda di Palermo Pierangelo Padova e Gianluca De Leo anche nelle abitazioni e relative "pertinenze" dell'imprenditore agricolo Gaspare Ottaviano Accardi, della moglie, Dorotea Alfano, e di Leonarda Indelicato

L'operazione è stata portata avanti dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani.