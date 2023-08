Messina Denaro, la malattia s'aggrava: sottoposto a una tac. Ecco perchè

Messina Denaro, la malattia peggiora: si aggravano le condizioni del boss, sottoposto a nuova Tac

Si aggravano le condizioni mediche dell'ex boss latitante Matteo Messina Denaro, già affetto da una grave patologia. Secondo quanto scrive il Gazzettino.it Denaro avrebbe ricevuto l'ennesimo controllo "lampo" all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. "L'altro giorno, le sirene della scorta del boss ristretto al carcere di massima sicurezza di Preturo dal giorno del suo arresto, il 17 gennaio scorso, hanno risuonato per molto tempo, richiamando l'attenzione di diversi automobilisti: dopo poco l'ospedale nuovamente "blindato" ha confermato la presenza del capo dei capi di Castelvetrano, in provincia di Trapani", si legge sul sito online.