Messina Denaro, la perquisizione in casa dell’amante. Il video

Laura Bonafede, la perquisizione in casa del giorno dell’arresto

Laura Bonafede era “la donna del boss” Matteo Messina Denaro, catturato a Palermo dai Carabinieri del Ros lo scorso 16 gennaio, dopo una latitanza trentennale. Questa intima vicinanza con il mafioso di Castelvetrano giorni addietro è costata l’arresto alla figlia del boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede. La maestra 55enne è accusata di procurata inosservanza della pena e favoreggiamento della lunga latitanza del boss mafioso. A inchiodarla sono state le immagini delle videocamere mentre parlava col boss al supermercato di Campobello solo due giorni prima dell’arresto di tre mesi fa. Per questo la casa dell’amante di Matteo Messina Denaro è stata perquisita dal nucleo dei carabinieri del Ros la mattina stessa in cui la donna è finita in manette. Ecco il video che ne mostra un stralcio.