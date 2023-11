Mestre, ritrovata la 16enne Carol Bugin. L'appello lanciato dai parenti e dai Cecchettin: "Vi prego non di nuovo"

Lieto fine per Carol Bugin, la ragazza di 16 anni scappata giovedì scorso da un centro per adolescenti del Trevigiano. E' stata infatti ritrovata, riconosciuta domenica sera da un esercente a San Donà di Piave, cittadina in provincia di Venezia.

L’uomo ha chiamato subito la famiglia e i carabinieri che hanno raggiunto la giovane. È finita bene la storia della ragazza scomparsa. L’appello postato dalla sorella su FB era rimbalzato da un social all’altro ed era stato condiviso dal presidente della Regione Luca Zaia e Elena Cecchettin, sorella di Giulia che lo aveva rilanciato scrivendo "Vi prego, non di nuovo". A pochi giorni dalla tragedia della giovane ventiduenne e nel giorno del ritrovamento del suo ex Filippo Turetta, la notizia della scomparsa di Carol aveva fatto rabbrividire e temere il peggio. La mamma aveva raccontato di averla vista l’ultima volta giovedì alle 13, in un locale vicino alla stazione di Mestre, mentre stava andando a prenderla in auto. Il tempo di poche manovre e di Carol si era persa ogni traccia. La famiglia aveva pensato che sarebbe tornata a casa nel pomeriggio, ma non vendendola tornare aveva iniziato a preoccuparsi.

La preoccupazione era diventata ansia e l’ansia angoscia, fino alla disperazione con l’appello nei social per ritrovarla. Questa volta andato a buon fine. Carol è stata trovata domenica sera e presto i genitori l’hanno potuta riabbracciare.