Meteo, arrivano grandine e SABBIA dal DESERTO...attenzione a ciò che accadrà

Fino al weekend del primo maggio l'Italia sarà divisa in due. Le regioni centro-settentrionali continueranno ad essere interessate da un clima instabile provocato da diverse perturbazioni di origine atlantica. Al Sud invece esploderà l'estate e si toccheranno punte di 32°C grazie all'effetto dell'anticiclone africano.

Non è tutto. Al Nord non arriveranno solo piogge e temporali, ma anche altri due fenomeni: grandine e sabbia dal deserto.

Previsioni meteo, sabbia dal deserto: quando e dove

Le regioni centrali e settentrionali continueranno ad essere raggiunte da fronti instabili e perturbati, che provocheranno temporali o piogge forti in particolare al Centro. Da giovedì il maltempo interesserà principalmente il Nord. Come si può notare dall'immagine, non è peraltro escluso il rischio di grandinate, tipiche in questa stagione.

Il team del sito www.iLMeteo.it spiega che al Sud ci sarà una situazione climatica diametralmente opposta. L’anticiclone africano sta surriscaldando il clima con temperature via via più estive. Questa situazione di perturbazioni al centro-nord e anticiclone al sud favorirà anche l’arrivo della sabbia dal deserto che verrà trasportata dai venti meridionali provenienti dall’Africa. Il pulviscolo sahariano scenderà assieme alle precipitazioni depositandosi al suolo e sporcando auto, davanzali e vetri.

Piogge, temporali e sabbia ci accompagneranno almeno fino al prossimo weekend. Per avere un periodo un po’ più stabile e più soleggiato bisognerà attendere la prossima settimana quando l'alta pressione cercherà di conquistare tutto il Paese.

Previsioni meteo fine aprile-inizio maggio

Mercoledì 28. Al nord: cielo a tratti nuvoloso, rare piogge. Al centro: peggiora con piogge o temporali, meno in Sardegna e lungo le coste. Al sud: soleggiato e caldo.

Giovedì 29. Al nord: perturbazione temporalesca. Al centro: qualche instabile su Sardegna, Toscana, Lazio con temporali. Al sud: soleggiato e cado.

Venerdì 30. Al nord: instabile su Alpi, Prealpi e medio/alte pianura. Al centro: isolati rovesci sull’alta Toscana, sole altrove. Al sud: sole e clima caldo.

Sabato 1 peggiora al Nordovest dal pomeriggio.