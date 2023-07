Meteo, ecco quando ci sarà una rinfrescata dal caldo torrido. Le novità

Condizioni meteo fuori dal normale si stanno susseguendo ormai da almeno due settimane con temperature ben oltre le medie climatiche con picchi massimi fino a oltre 46°C. Per questo è inevitabile chiedersi: quando finirà?

Secondo quanto riporta il sito ilmeteo.it ci sono importanti novità in tal senso tra la fine del mese di Luglio e l'inizio di Agosto. È questa la notizia più importante che emerge dagli ultimissimi aggiornamenti: la causa sarebbe provocata da un'incursione fresca proveniente dal Nord Europa e in grado di provocare un break temporalesco su parte del nostro Paese.

Alle alte latitudini, grossomodo tra Groenlandia e Islanda, siano presenti vaste aree di bassa pressione (cicloni) ricolme di aria fredda e instabile di origine Polare: l'ipotesi è che parte di queste fresche correnti possano scendere di latitudine, costringendo di fatto l'anticiclone ad arretrare, quanto meno temporaneamente, verso le proprie terre d'origine.

E' possibile che sullo scacchiere europeo si vengano a creare zone di convergenza dove interagiscono queste importanti figure meteorologiche e dal cui contrasto possono scaturire eventi meteo estremi (grandinate, alluvioni lampo, tornado), come purtroppo anche la cronaca recente ci ricorda. Secondo gli ultimi aggiornamenti le date da segnare col circoletto rosso sono quelle del 30 Luglio ed i primi giorni di Agosto. Proprio a cavallo dei due mesi, infatti, l'anticiclone africano Caronte con il suo caldo asfissiante potrebbe battere in ritirata, subito dopo i forti temporali attesi verso la fine di questo mese: il caldo potrebbe stemperarsi in particolare al Nord e su parte del Centro, mentre potrebbe verosimilmente proseguire al Sud.