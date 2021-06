Meteo estate come quella del 2003. Caldo africano fino a settembre

Meteo caldo africano sull'Italia.



E' arrivato il caldo africano sull'Italia e farà sempre più caldo anche la prossima settimana con temperature di giorno oltre 35 gradi e notti torride e afose.



Nessun cambiamento per i prossimi 10 giorni, salvo temporali di calore in montagna.



E una ipotesi clamorosa che inizia a serpeggiare tra gli esperti, se fosse un'estate record come quella del 2003? Se il caldo africano e torrido durasse fino a settembre? L'ipotesi c'è...