Meteo, grandine violenta in arrivo. Attenzione, fenomini forti. Attenzione!

Il tempo sta per cambiare. Già nelle prossime ore scorgeremo le prime crepe nell'anticiclone, soprattutto al Nord, ma sarà in realtà nel corso del weekend che assisteremo al vero e proprio peggioramento, con una sfuriata di temporali e, questa volta, pure con un elevato rischio di grandinate.

Già in questi ultimi giorni ci siamo accorti che qualcosa si stava muovendo: infatti, nonostante la presenza di una calda alta pressione africana, su alcuni angoli del Paese il meteo non è mai riuscito a mantenere una totale stabilità e, specialmente nelle ore più calde, si sono spesso sviluppati improvvisi temporali, a carico principalmente delle aree montuose del Nord.Anche la prima parte dell'imminente weekend pare destinata a seguire le orme dei giorni precedenti. Nella seconda parte del fine settimana assisteremo poi addirittura al transito di un più imponente fronte temporalesco che provocherà un più deciso ed evidente peggioramento.

Ma entriamo più nel dettaglio e vediamo cosa ci attende sul fronte meteo tra sabato 3 e domenica 4 luglio e, soprattutto, quali saranno le zone maggiormente a rischio temporali.La giornata più tranquilla sarà quella di sabato. Tuttavia, nonostante il sole splenderà su quasi tutto il Paese, alcuni focolai temporaleschi scoppieranno già dalle prime ore del pomeriggio sui comparti alpini e prealpini del Nordovest, per estendersi poi successivamente verso le aree di pianura più settentrionali del Triveneto: qui rovesci e temporali potrebbero poi insistere durante la serata e per tutta la notte, coinvolgendo via via anche il resto delle pianure di Veneto, Friuli Venezia Giulia e quelle più settentrionali dell'Emilia orientale. Qualche rovescio, più a macchia di leopardo, sarà ancora possibile anche sulla Lombardia orientale.Si godranno un caldo bel tempo invece le regioni del Centro e tutto il Sud, dove le uniche nubi le troveremo esclusivamente a ridosso della dorsale appenninica.

Sarà questo il preludio a una domenica decisamente agitata al Nord. Se non saranno i raggi del sole ad illuminare il cielo delle prime ore del mattino, ci penserà l'intensa attività elettrica dei temporali a farlo, ancora una volta soprattutto sul Triveneto, sull'Emilia orientale e sulla Romagna, mentre sul resto del Nord la mattinata sarà caratterizzata da una calma solo apparente. Col passare delle ore, infatti, specialmente nel corso del pomeriggio, un po' tutte le regioni settentrionali saranno coinvolte dallo sviluppo di importanti focolai temporaleschi che potranno risultare anche di forte intensità.E attenzione in quanto il maggiore contributo d'aria fredda in quota fornirà una più elevata energia ai fenomeni, favorendo lo sviluppo di intense grandinate, con chicchi localmente di grosse dimensioni.

Man mano che ci avvicineremo poi alla serata, la fase temporalesca muoverà ulteriormente il suo baricentro verso levantem rimanendo concentrata sulle estreme regioni di Nordest anche durante la notte successiva e fino alle prime ore della nuova settimana.



fonte www.ilmeteo.it