Meteo inverno 2021 2022: previsioni clamorose. Record di gelo e neve in Italia

Meteo inverno 2021 2022: succederà qualcosa di clamoroso, preparatevi. Gelo e neve come non si vedevano in Italia da decenni.



Una vasta area dell’Oceano compreso tra la Groenlandia sudorientale e l’Islanda sta registrando temperature di superficie in sensibile calo rispetto alle medie di riferimento. Questa bolla più fredda (di colore blu) viene in termini tecnici chiamata “blob Atlantico“.

Secondo lo studio avviato dai ricercatori, questa anomalia con l’andar del tempo potrebbe mutare la circolazione termoalina, ovvero di quella componente della Grande Circolazione Oceanica che subisce una variazione in base alla densità dell’acqua (variazione termica e di salinità), come mostrato nella seconda mappa.

Se questa tendenza al raffreddamento di questa parte dell’oceano Atlantico dovesse essere confermata anche nei mesi e negli anni a venire ci sarebbero degli effetti anche in Italia: Il prossimo inverno potrebbe dunque risultare più gelido e pure con neve, in quanto sul Vecchio Continente affluirebbero masse d’acqua via via più fredde, provenienti direttamente dal Polo Nord, quindi nemmeno così secche.



fonte https://www.meteosrl.com/