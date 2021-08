Meteo inverno 2022, gelo record e neve copiosa dopo Natale. Inverno choc

Meteo inverno 2022. Tutti pensiamo al caldo africano ma ci sono degli studi "gelidi" per il prossimo inverno.

Le proiezioni dei numerosi modelli climatici mondiali danno quasi tutti per scontato il l’assenza di Nino del nella prossima stagione invernale. Il Niño è l’anomalo surriscaldamento, oltre + 0.5°C, delle acque del pacifico tropicale tra le coste orientali dell’Australia e quelle del Perù.

Ma potrebbe essere presente la Niña ovvero un anormale raffreddamento, al sotto di 0.5°C, delle acque oceaniche appena citate.

Dagli ultimi aggiornamenti dei centri di ricerca europei la prima parte dell’inverno, dicembre, sembrerebbe caratterizzata da temperature sopra le medie.

Svolta dopo Natale quando il Vortice Polare, la vasta area depressionaria e gelida presente alle Alte Latitudini, potrebbe andare in crisi e dividersi invadendo parte dell’Europa. Sembra dunque profilarsi una remake di quanto già visto lo scorso inverno con le correnti di Burian pronte a spazzare la nostra Penisola.



Ondate di gelo russo-siberiano sull'Italia con neve in pianura (abbondante) non sono affatto escluse.