Meteo settimana: caldo record improvviso con picchi oltre 30°. DOVE E QUANDO

Meteo settimana: caldo record in arrivo con picchi improvvisi oltre i 30°C in alcune regioni

L’Italia sta per essere raggiunta dall’anticiclone africano che farà innalzare le temperature a livelli anomali per la media stagionale. Dopo diverse giornate con clima mite, alcune regioni saranno interessate da un caldo record con picchi oltre i 30°. Le temperature oscilleranno nel corso della settimana, registrando valori più alti in modo improvviso. Ecco le previsioni meteo della settimana.

Meteo: caldo improvviso in arrivo

L’arrivo di aria fresca dal Nordest provocherà nella giornata di mercoledì un lieve abbassamento della temperatura con temporali sparsi. Ad essere interessati dal fenomeno saranno gli Appennini centrali, le Alpi del Triveneto, l’Emilia, le regioni adriatiche e alcune zone del Lazio. A partire da giovedì, l’anticiclone africano farà registrare un aumento delle temperature, caratterizzato da picchi oltre i 30°C.

Meteo: caldo anomalo in arrivo con punte oltre i 30°C

Il caldo si farà sentire in modo improvviso e non uniforme. Al Nordest, al Nordovest e in Toscana si registreranno picchi fino a 26-27°C. Il caldo si farà sentire a Milano e Torino soprattutto nella giornata di sabato, a Firenze invece già a partire da venerdì. Le regioni del Sud toccheranno valori ancora più alti. In Sicilia, in Sardegna e in Puglia sono previsti picchi oltre i 30°C nel weekend.