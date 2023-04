Metodo Cbs Academy, il segreto del successo? “Le donne e la cura di se stesse”

Cbs Academy, il metodo scientifico che "batte" la chirurgia estetica. Ecco di che cosa si tratta

"Il metodo scientifico meglio della CHIRURGIA ESTETICA": lo dicono molte donne, che definiscono in modo più che positivo il METODO DELLA CBS ACADEMY, l’unica accademia di allenamento e alimentazione al femminile in Italia fondata da Carola Carino e Nina Carino. Il sogno di tutte le donne di eliminare la ritenzione idrica e la buccia d’arancia diventa realtà in due volte a settimana e soprattutto senza DIETE estenuanti e sacrifici assurdi, grazie alla cura del MICRO CIRCOLO.

"Ogni Donna all’interno dei percorsi della CBS ACADEMY dimentica cosa significa spendere soldi in TRATTAMENTI, pressoterapie, massaggi e tutto quello che viene definito da CAROLA come un vero e proprio PALLIATIVO", racconta Carola Carino.

È necessario agire sulle CAUSE per poter debellare del tutto la ritenzione idrica e la cellulite. In che modo? "Prendendosi cura della propria circolazione grazie a routine specifiche a partire dai propri piedi, in quanto la circolazione parte proprio da lì. Strategie di allenamento disinfiammatorie: con 2 volte a settimana in 40 minuti ogni donna all’interno del percorso riesce a debellare la ritenzione idrica grazie ad esercizi specifici per piedi, caviglie, polpacci e diaframma", racconta ancora Carola Carino.

Si tratta di esercizi poco frequenti, completamente diversi dai soliti esercizi che si vedono in giro come squat, affondi e salti che altro non fanno se non infiammare ancora di più il CORPO ed allontanare la Donna dal risultato desiderato. "Già su Instagram, migliaia di video GRATUITI permettono di poter provare sul proprio corpo i benefici di questo METODO SCIENTIFICO e già solo applicandoli, le gambe saranno più sgonfie e leggere", dice la Carino.“Certamente non è un percorso economico, ma vale ogni singolo centesimo speso perché è un investimento che funziona ed ogni cosa di valore ha un suo prezzo”.

Queste le testuali parole rilasciate dalle centinaia di testimonianze delle donne all’interno della CBSACADEMY.