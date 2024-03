"Mi ha morso in faccia e palpeggiata". Una 40enne sfugge ad uno stupro a Roma

Tentato stupro a Roma: "Era una furia, non riuscivo a liberarmi". Il racconto dell'orrore di una 40enne

Terrore al quartiere Pigneto di Roma, l'altra notte una 40enne è stata aggredita alle spalle e solo grazie all'intervento di un residente della zona è riuscita a sfuggire ad uno stupro. "Intorno alle 2 di notte - racconta la vittima a Il Corriere della Sera - ho lasciato la comitiva e mi sono incamminata verso la bici del servizio in sharing che avevo geolocalizzato a poche centinaia di metri per tornare a casa, a Torpignattara. In strada c’era gente, la situazione era tranquilla". Un uomo "sulla trentina, scuro in viso, capelli ricci – ricorda la donne e lo riporta Il Corriere –, molto probabilmente Nordafricano", le si avvicina, ha un accento sconosciuto. "Non ricordo cosa mi ha detto, in quel momento ero distratta, ma appena mi sono girata ho subito avvertito una sensazione di pericolo". Dopo averla spinta sull’asfalto "ha iniziato a mordermi la faccia fino a farmi sanguinare, ho ancora i segni… Era una furia, non si fermava nonostante io urlassi", afferma la donna.

"Continuava ad avvicinarsi, ho provato a respingerlo, mi ha afferrata e buttata a terra. Mi è salito sopra, mi palpeggiava – continua la 40enne a Il Corriere -. Quando ho cercato di liberarmi mi ha morso la faccia. Sono sotto choc, ma ho ancora l’adrenalina addosso… Tra qualche giorno temo un crollo psicologico, di starmene annichilita in un angolo…". A salvare la 40enne è stato un residente. Si è scagliato contro l’aggressore. "Quando lo ha visto arrivare è fuggito via. Il signore ha subito chiamato l’ambulanza, che è arrivata dopo mezz’ora, e il 112 (la segnalazione verrà inoltrata ai carabinieri)". Soccorsa dai paramedici, la donna è stata portata all'ospedale.