"Mi raccomanda Mattarella", ottiene il posto al Gemelli. Ma adesso è nei guai

"Mi raccomanda Mattarella". Il 56enne è stato subito smascherato

Un uomo di 56 anni è finito nei guai per essersi finto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, o meglio aver simulato una solida conoscenza con il Capo dello Stato, tanto da indurlo a firmare una lettera di raccomandazione per far assumere l'uomo all'ospedale Gemelli. Ma era tutto falso. Ha contattato più volte i vertici del Gemelli, convincendoli di stare parlando proprio con il numero uno del Quirinale. Che, nei suoi piani, avrebbe dovuto promuovere la professionalità di un suo fantomatico nipote, desideroso di lasciare gli Stati Uniti per tornare a lavorare in Italia. Per rendere ancora più credibile la cosa, il medico aveva persino inviato il suo curriculum, peraltro piuttosto ricco.

Dopo averlo visionato, i dirigenti del Policlinico lo hanno chiamato per un colloquio. Per rendere il tutto ancora più credibile, ha portato con sè addirittura una lettera intestata della Presidenza della Repubblica, firmata proprio da Mattarella e contenente un resoconto di tutte le sue qualità. L’inganno ha avuto però vita breve: qualche giorno dopo, i vertici del Policlinico, dopo essersi confrontati, hanno chiamato il Quirinale. E la risposta è stata sorprendente: nessuno sapeva niente di tutta la storia. A quel punto, il 56enne è stato denunciato e iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di sostituzione di persona.