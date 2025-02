Le migliori università italiane: le classifiche per materia e per reputazione

Quali sono le migliori università italiane? Una domanda che non interessa solo i neo-diplomati alla ricerca del miglior percorso possibile per il proprio futuro, ma che accende anche il confronto a livello accademico. Non solo per questioni di prestigio, ma anche nel fondamentale dialogo sia con le istituzioni che con il mondo delle imprese. Che si traduce anche in fondi e risorse. Non sorprende dunque che diverse siano le classifiche annualmente stilate per "mettere in fila" gli atenei italiani. Tra le graduatorie più autorevoli in Italia si segnala quella elaborata dal Censis. Ma anche enti ed organismi esteri giudicano le università italiane. Offrendo uno sguardo interessante perchè "esterno" e perchè propone un confronto anche con le università internazionali. Da questo punto di vista, preziosa è l'attività dell'agenzia Times higher education (The). Che classifica le università sia rispetto alla loro reputazione sia rispetto alle specifiche materie. Andiamo a scoprire cosa raccontano le più recenti edizioni disponibili di queste graduatorie.

Le migliori università italiane secondo la classifica Censis 2024/2025

Come ogni anno dunque, il Censis ha pubblicato a luglio 2024 la classifica delle migliori università italiane, suddivise in base alle dimensioni degli atenei. L'Università di Padova si distingue tra i mega-atenei statali, mentre la Luiss Guido Carli conquista il primo posto tra le università non statali di grandi dimensioni. Tra i grandi atenei statali, il primato spetta all'Università della Calabria, mentre l'Università di Trento si conferma leader tra i medi atenei statali. L'Università di Camerino si impone tra i piccoli atenei, mentre il Politecnico di Milano domina tra i politecnici.

Mega-atenei statali: Padova in vetta

Tra le università con oltre 40mila iscritti, l'Università di Padova si conferma quindi al primo posto con un punteggio di 89,5, seguita dall'Università di Bologna (87,5) e dalla Sapienza di Roma (84,3). Fuori dal podio, l'Università di Palermo si piazza quarta con 83,8 punti, guadagnando tre posizioni rispetto allo scorso anno. L'Università Statale di Milano (83,2) supera quella di Pisa (82,8), che scende al sesto posto. Chiudono la classifica l'Università di Torino (82,7), Firenze (82,3) e Napoli Federico II (73,5).

Grandi atenei statali: l'Università della Calabria al primo posto

Tra gli atenei con un numero di studenti tra 20mila e 40mila, l'Università della Calabria raggiunge il primo posto con 92,2 punti, superando l'Università di Pavia (89,5). Seguono l'Università di Perugia (87,7), Parma (87,2) e Cagliari (86,5). L'Università di Salerno si mantiene al sesto posto con 85,8 punti, seguita da Milano Bicocca (85,7) e Roma Tor Vergata (84,5). L'Università di Genova entra nella top ten con 82,3 punti. Completano la graduatoria Verona (82,0), Messina (80,7), Ferrara (80,3) e Roma Tre (80,0). Ultime posizioni per la Campania (79,2), Bari (77,0), Chieti-Pescara (76,8) e Catania (76,7).

Medi atenei statali: Trento mantiene il primato

Tra le università con 10mila-20mila iscritti, Trento si conferma prima con 94,5 punti, seguita da Udine (93,2) e Sassari (91,7). L'Università Politecnica delle Marche (91,0) e Siena (90,5) chiudono la top five. Ca’ Foscari Venezia, che fino allo scorso anno rientrava nei grandi atenei, si posiziona sesta con 88,8 punti. Seguono Trieste (88,7), Brescia (87,8) e Urbino (84,8). Il decimo posto va al Salento (84,7), mentre Bergamo (83,8), Piemonte Orientale e Napoli Parthenope (83,5) occupano l'undicesima e la dodicesima posizione. L'Insubria (83,2) e L'Aquila (81,8) salgono rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto. Chiudono la classifica Foggia (81,3) e Magna Graecia di Catanzaro (80,0).

Piccoli atenei statali: Camerino al comando

Tra gli atenei con meno di 10mila iscritti, l'Università di Camerino si conferma al primo posto con 98,8 punti, seguita dalla Tuscia (88,5) e da Macerata (86,7). L'Università di Cassino (86,0) e quella Mediterranea di Reggio Calabria (83,3) completano la top five. Seguono il Sannio (82,7), Teramo (80,8) e il Molise (80,7). Ultime posizioni per la Basilicata (80,2) e Napoli L’Orientale (79,7).

Politecnici: Milano leader assoluta

Il Politecnico di Milano domina la specifica classifica con 98,7 punti, seguito dal Politecnico di Torino (92,0). Terzo posto per il Politecnico di Bari (87,8), mentre chiude la graduatoria lo IUAV di Venezia con 87,7 punti.

Atenei non statali: Luiss in testa

Tra i grandi atenei non statali (oltre 10mila iscritti), la Luiss conquista la prima posizione con 96,0 punti, seguita dalla Bocconi (92,0) e dalla Cattolica (78,2). Tra i medi atenei non statali (5mila-10mila iscritti), la Lumsa primeggia con 83,4 punti, seguita dallo Iulm (81,4) e dall’Università Suor Orsola Benincasa (75,0). Infine, tra i piccoli atenei non statali (fino a 5mila iscritti), la Libera Università di Bolzano conferma il primo posto con 95,0 punti.

Medicina la top ten del Censis

Il Censis ha inoltre dedicato un focus specifico ai percorsi di studio nella medicina. Sono stati valutati criteri come le strutture, i servizi agli studenti, la possibilità di andare all'estero ed il tasso di occupabilità. Questa la top ten emersa e pubblicata il 26 febbraio 2025 per quanto riguarda le università statali.

Università di Pavia – Punteggio: 109,5



Università di Milano-Bicocca – Punteggio: 100,5



Università di Bologna – Punteggio: 98



Università di Milano – Punteggio: 95,5



Università di Padova – Punteggio: 92,5



Università di Foggia – Punteggio: 91,5



Università del Piemonte Orientale – Punteggio: 89



Università di Genova – Punteggio: 88,5



Università di Modena e Reggio Emilia – Punteggio: 88,5



Università di Perugia – Punteggio: 88,5

Per quanto riguarda le università non statali, il podio è costituito da Università San Raffaele di Milano – Punteggio: 98, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Punteggio: 95, Università Campus Bio-Medico di Roma – Punteggio: 91,5

Università, la classifica "reputazionale" del Times higher education: prima La Sapienza

E' uscita invece il 19 febbraio 2025 la Times higher education world reputation ranking 2025. La classifica, basata su un ampio sondaggio di opinione tra accademici internazionali, valuta la reputazione degli atenei mondiali. Quest'anno sono stati valutati 300 atenei provenienti da 38 Paesi attraverso un ampio sondaggio di opinione tra accademici, che ha raccolto oltre 55mila risposte. Ecco come si posizionano le università italiane.

La nuova classifica colloca La Sapienza di Roma al 90esimo posto globale, confermandola come la migliore università italiana. L'ateneo ha registrato un progresso rispetto all'anno precedente, quando si trovava nella fascia tra la 91esima e la 100esima posizione. Oltre alla Sapienza, anche l'Università di Bologna rientra nella top 100 mondiale, posizionandosi al 92esimo posto. Completa il podio italiano il Politecnico di Milano, che si colloca tra la 101esima e la 150esima posizione. Seguono Università Bocconi, Università di Padova e Università di Pisa (tra la 151esima e la 200esima posizione); Istituto Universitario Europeo, Politecnico di Torino, Scuola Normale Superiore di Pisa, Università di Firenze, Università di Milano, Università di Trento e Università di Torino (tra la 201esima e la 300esima posizione).

Le università italiane classificate per materia secondo il Times Higher Education

Ma il Times Higher Education stila anche un'altra graduatoria: quella delle migliori università per materia. Ecco nell'edizione del gennaio 2025 come si piazzano le università italiane. Il ranking THE by Subject 2025 ha classificato gli atenei in 11 discipline. L'Università di Bologna si distingue come l'ateneo italiano più presente nella top 100, comparendo in quattro diverse discipline. Seguono La Sapienza di Roma e il Politecnico di Milano, entrambe presenti in tre graduatorie tra le prime 100 posizioni.

Arti e discipline umanistiche: le migliori università italiane

La Sapienza di Roma (33°)

Università di Bologna (43°)

Politecnico di Milano (85°)

Scuola Normale Superiore di Pisa (101-125°)

Università Ca’ Foscari Venezia e Università di Padova (126-150°)

Università di Pisa (176-200°)

Economia e commercio: le migliori università italiane

Università di Bologna (92°)

Politecnico di Milano (101-125°)

Libera Università di Bolzano e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (151-175°)

Università di Roma La Sapienza (201-250°)

Università Ca’ Foscari Venezia e Università di Roma Tor Vergata (251-300°)

Informatica: le migliori università italiane

Politecnico di Milano (88°)

Università di Bologna (94°)

Università La Sapienza di Roma (101-125°)

Università di Trento (176-200°)

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Università di Padova (201-250°)

Università di Pisa (251-300°)

Ingegneria: le migliori università italiane

Politecnico di Milano (65°)

Politecnico di Torino e La Sapienza di Roma (176-200°)

Università di Padova (201-250°)

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Università di Bologna (251-300°)

Giurisprudenza: le migliori università italiane

Università di Bologna (38°)

Università La Sapienza di Roma (75°)

Università di Trento e Università di Torino (151-175°)

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (176-200°)

Scienze della vita: le migliori università italiane

Università di Bologna (176-200°)

Università di Padova (201-250°)

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, La Sapienza di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Milano e Università Federico II di Napoli (251-300°)

Medicina e salute: le migliori università italiane

Università di Bologna (101-125°)

Università di Milano e Università Vita-Salute San Raffaele (126-150°)

Humanitas University e Università di Padova (151-175°)

Università Cattolica del Sacro Cuore e Università di Milano Bicocca (176-200°)

Scienze fisiche: le migliori università italiane

Scuola Normale Superiore di Pisa (81°)

Università La Sapienza di Roma (99°)

Università di Bologna, Università di Padova e Università di Roma Tor Vergata (201-250°)

Università di Pisa e Università di Trento (251-300°)

Psicologia: le migliori università italiane

Università di Padova (84°)

Università La Sapienza di Roma (101-125°)

Università di Bologna (151-175°)

Università di Trento (176-200°)

Scienze sociali: le migliori università italiane

Università di Bologna (126-150°)

Scuola Normale Superiore di Pisa (176-200°)

Università La Sapienza di Roma (201-250°)

Università di Trento (251-300°)