Migranti, 10mila euro per un viaggio: traffico su rotta balcanica, 29 arresti

Migranti, rotta balcanica: 29 arresti

Un'operazione della Polizia di Stato contro l'immigrazione illegale attraverso la cosiddetta 'rotta balcanica marittima', coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è stata effettuata questa mattinata, con l'impiego di poliziotti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine ed alla Squadra Mobile di Crotone, in collaborazione con la Squadra Mobile di Brindisi, Foggia, Grosseto, Imperia, Lecce, Milano, Torino e Trieste, e con la partecipazione di personale dell'Agenzia Europol e della Divisione Interpol, attraverso i collaterali Organismi esteri interessati alle operazioni.

Destinatari dei provvedimenti restrittivi sono 29 soggetti fortemente indiziati di appartenere ad una associazione transnazionale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed al riciclaggio del denaro provento dell'attività illecita; sodalizio articolato in cellule presenti in Italia ed all'estero (Turchia e Grecia), i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano un obiettivo unico, quello di far giungere i migranti in Italia sfruttando la rotta marittima del mediterraneo orientale, a bordo di natanti del tipo veliero, con partenza dalla Turchia e dalla Grecia. Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari.