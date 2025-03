Migranti, arrivi ancora in calo. E Piantedosi rilancia gli hotspot in Albania come Cpr 

Migranti, in calo gli arrivi: il ministro Piantedosi rilancia gli hotspot in Albania come Cpr

Migranti, le strutture per l’accoglienza allestite in Albania "sono strutture polivalenti che non mutano” e che quindi “prevedono anche l’attivazione dei Cpr”. A dirlo è il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della firma di un accordo a Palazzo Balbi a Venezia.

In Albania un ampliamento delle funzioni

“Quel centro quindi manterrà anche le altre funzione per cui è stato previsto”, ha poi aggiungo il ministro precisando che ritiene “a breve di poter attivare tutte le funzioni per cui è stato predisposto, compresi quindi i Cpr”.

A breve il decreto

E sempre Piantedosi ha sottolineato che i Centri di Gjader e Shengjin "potrebbero avere un ruolo per rafforzare il sistema per rimpatriare i migranti irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia", confermando dunque l'ipotesi di cambiare la destinazione d'uso dei centri finora rimasti vuoti e costati circa un miliardo di euro. In settimana a Palazzo Chigi dovrebbe arrivare il decreto per trasformare gli hotspot di Shengjing e Gjader in Cpr per il rimpatrio dei clandestini su cui pende un decreto di espulsione.

I numeri certificano un calo dei migranti

"In questo primo scorcio di anno - conclude il ministro - rileviamo un ulteriore calo degli arrivi, a oggi, di circa il 17% rispetto allo stesso periodo del 2024, un anno che a sua volta aveva fatto registrare una significativa riduzione degli sbarchi a fronte di quello precedente pari a -58% e di circa -37%rispetto a quello precedente ancora. Siamo soddisfatti perché rileviamo l'evidenza del lavoro che stiamo facendo per contrastare gli affari dei trafficanti di esseri umani, anche se il permanere di elementi di instabilità in alcuni Paesi di partenza ci inducono a mantenere alte cautela e attenzione".