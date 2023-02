Migranti, naufragio nel crotonese: 34 morti trovati sulla spiaggia

Crotone, un barcone di migranti è naufragato in località Steccato. Il bilancio è di 34 morti fra cui un neonato

Tragedia sulle cose calabresi. Diversi cadaveri sono stati trovati sulla spiaggia in località Steccato, mentre altri sono stati recuperati in mare. L'imbarcazione, molto carica, non avrebbe retto al mare agitato. Sul posto sono giunti polizia, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera, vigili del fuoco oltre al personale del 118 e della Croce rossa.

LEGGI ANCHE: Troppi salvataggi di migranti, il governo multa la Ong Geo Barents: 10mila €

Crotone, tra i migranti morti c'è anche un neonato

C'è anche un neonato di pochi mesi tra le vittime del naufragio di migranti avvenuto all'alba di oggi davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, nei pressi di Crotone. Il suo cadavere, secondo la drammatica testimonianza di un vigile del fuoco, è tra i 27 finora recuperati da soccorritori e forze di polizia che stanno proseguendo le operazioni. Il bilancio potrebbe aggraversi.