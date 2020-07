Migranti, nuova fuga di massa in Sicilia.Musumeci: "In arrivo esercito e nave"

Migranti, fuga massa da tensostruttura Porto Empedocle e poi rintracciati

Fuga in massa di migranti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle nel pomeriggio. Polizia e carabinieri dopo le ricerche sono riusciti a rintracciare quasi tutti i migranti. "I migranti che si erano allontanati dalla struttura di Porto Empedocle sono stati quasi tutti rintracciati". Lo ha riferito il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel corso di un colloquio telefonico con il presidente dell Regione Sicilia, Nello Musumeci.

Dal punto di vista sanitario, la situazione è sotto controllo: tutti i test sierologici sono risultati negativi e cosi i tamponi fin qui eseguiti sui migranti, sia a Porto Empedocle sia a Lampedusa, grazie all’impegno profuso dalla Regione Siciliana". Lo rende noto sempre il Viminale dopo il colloquio telefonico tra il ministro Lamorgese e il governatore Musumeci. "In modo da garantire il massimo della sicurezza per la tutela della salute pubblica - conclude la nota - nei prossimi giorni, all’esito della procedura accelerata di gara in corso, sarà operativa una nuova unità navale di grandi dimensioni da destinare allo svolgimento della quarantena obbligatoria per i migranti sbarcati".

Entro pochi giorni sara' garantito l'invio in Sicilia di "una capiente nave-passeggeri" per i migranti e il ricorso a contingenti delle forze armate, "da destinare alle aree piu' sensibili", ha assicurato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, dopo il colloquio telefonico con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. La Sicilia - Lampedusa in particolare - e' interessata da ondate di sbarchi, ma anche dalle fughe dai centri di accoglienza, da Caltanissetta a Porto Empedocle, fino a Messina. "Al capo del Viminale - dice il governatore - ho denunciato, ancora una volta, la insostenibile situazione nell'Isola e la preoccupazione dei sindaci e delle comunita' locali la cui esasperazione rischia di creare, specie in alcune zone, tensione e allarme sociale. Ho ricevuto precise garanzie sulla presenza di navi-quarantena lungo le coste siciliane e in prossimita' dell'isola di Lampedusa, oltre la presenza di contingenti militari da affiancare alle poche e stremate unita' delle forze dell'ordine per evitare il ripetersi di fughe dai Centri di accoglienza. Ormai appare chiaro come in Sicilia la questione migranti sia diventata anche una questione di ordine pubblico e di salute che non puo' piu' essere sottovalutata".

Migranti, a Porto Empedocle 500 in tensostruttura senza finestre

"Abbiamo oltre 500 migranti chiusi in una tensostruttura senza finestre. Non ci sono finestre, è un forno lì dentro, rischiano il soffocamento. Qui deve intervenire il governo, ho fatto appello a tutti, anche alla Commissione europea", aveva avvertito in mattinata Ida Carmina, sindaca di Porto Empedocle, ai microfoni della trasmissione "Cosa succede in città", condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus. "Noi siamo un paese senza contagi, però con questa situazione siamo ogni giorno agli 'onori' delle cronache e questo crea un problema di immagine dal punto di vista turistico. Perché far arrivare qua le navi militari? Potevano portarle da qualche altra parte. Anche i miei concittadini sono molto arrabbiati, hanno paura". La sindaca spiega poi che "che c'era sovraccarico a Lampedusa, hanno allocato qui 508 migranti in una tensostruttura vicino al Porto che ne può contenere sì e no 100. I sanitari dicono che non ci sono le condizioni igienico-sanitarie adeguate. Sono preoccupata anche perché potrebbero scoppiare rivolte, potrebbero esserci problemi di ordine pubblico".

Migranti, 48 soccorsi da Guardia costiera italiana

Sono 114 i migranti soccorsi su due barconi e sbarcati a Lampedusa (Ag) durante la notte. La Guardia costiera ha rintracciato al largo dell'isola 70 tunisini su un natante. Neanche il tempo d'ultimare le procedure di trasferimento verso l'hotspot che la Capitaneria ha avvistato e agganciato un altro barcone con a bordo 44 extracomunitari: 4 marocchini e 40 originari del Bangladesh. Anche i due gruppi sono stati portati al centro di prima accoglienza dove si trovano, al momento, 650 persone. Ieri 520 Migranti erano

Migranti, Musumeci: “Sicilia non va trattata come colonia”

"Avrete già letto dei 100 Migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall'hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli altri. Nessuno dica che è responsabilità delle forze dell'ordine: fanno tutto quello che possono e siamo loro grati.

È semplicemente sbagliato che si faccia finta di nulla da parte del governo di Roma e che si dica che 'tutta va bene'. Pretendo rispetto per la Sicilia, non può essere trattata come una colonia. Abbiamo dato disponibilità e chiediamo reciprocità, ma vediamo che nella gestione del fenomeno migratorio c'è troppa improvvisazione e superficialità". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Caltanissetta, ritrovati 80 dei 100 migranti fuggiti

Intanto il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha dichiarato: "La questura mi comunica che 80 fuggitivi sono stati ripresi", riferendosi ai migranti fuggiti dal centro di accoglienza.

Lampedusa, proteste dopo lo sbarco dei migranti

Alcuni lampedusani, stanotte, hanno bloccato - tendendo una corda - l'unica strada d'accesso al molo commerciale. Fra i manifestanti anche l'ex senatrice della Lega Nord, Angela Maraventano. Al molo sono andati la Digos, i poliziotti dell'Immigrazione e i carabinieri. "Abbiamo bloccato tutto, non entra nessuno e non esce nessuno - è stato detto durante la protesta - . Siamo stanchi, adesso basta".

La protesta è avvenuta mentre era in corso lo sbarco dei 44 Migranti, originari del Marocco e del Bangladesh, che erano stati soccorsi in mare aperto dalla Guardia costiera. "Chiediamo due aerei per trasferire, immediatamente, questi migranti che sono sull'isola perché siamo in pericolo - ha detto Maraventano - Stiamo manifestando pacificamente, non stiamo ostacolando nessuna situazione di emergenza". La polizia sta valutando denunce per interruzione di pubblico servizio e resistenza passiva a pubblico ufficiale.

Bari: tampone negativo agli ospiti del Cara

Intanto la prefettura di Bari ha comunicato che gli attuali ospiti del Cara hanno eseguito lo screening sierologico o il tampone orofaringeo con risultato negativo. Non sono programmati arrivi nella regione Puglia e già da oggi il centro verrà alleggerito con il trasferimento di oltre 200 migranti.