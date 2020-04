Migranti: sbarcati in 77 a Portopalo (Sr). Il sindaco: "Non abbiamo posto"

Migranti: 77 sbarcati a Portopalo. Sindaco, non abbiamo posto

Sbarcati 77 migranti nelle prime ore del mattino sulle coste di Portopalo di Capo Passero (Siracusa). Gli stranieri, originari dei paesi subsahariani, secondo una prima ricostruzione degli agenti di polizia, dei carabinieri e dei finanzieri, sono arrivati intorno alle 5 a bordo di un gommone e nel corso dell'approdo due di loro si sono procurati delle contusioni per cui si è reso necessario il trasferimento al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Ad accorgersi dell'imbarcazione sarebbero stati alcuni pescatori che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, impegnati nell'identificazione degli stranieri che andranno in quarantena.

"Abbiamo - ha detto il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri - già provveduto a misurare la temperatura dei migranti grazie all'aiuto del personale del 118. Nessuno di loro ha la febbre; mi sono rivolto al presidente della Regione ed all'assessore alla Salute. Abbiamo sollecitato il Distretto sanitario per effettuare i tamponi sugli stranieri e ad ognuno di loro abbiamo dato le mascherine. Sono stati rifocillati perché erano affamati e disidrati. Ho riferito all'assessore Razza ed al prefetto di Siracusa che non abbiamo strutture idonee per isolare i migranti". Matteo Salvini intanto posta sui social un collage con le foto degli esponenti politici che si sarebbero pronunciati a tutela dei migranti bloccati sulle navi in questo momento di lockdown del Paese. "Appello urgente di sinistra e 5 Stelle per porti aperti: foto ricordo", commenta il segretario leghista.