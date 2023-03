Migranti, un altro naufragio: questa volta a Lampedusa

Migranti: ennesimo naufragio di 42 persone a Lampedusa

Nuovo naufragio di migranti a Lampedusa: un barchino con 42 migranti, fra cui 5 donne e un minore, è affondato al largo dell'isola. A prestare i primi soccorsi è stato l'equipaggio di un peschereccio tunisino, subito dopo sono arrivati gli uomini della Guardia costiera.

Diversi migranti, originari di Costa d'Avorio, Camerun e Nigeria, sono stati portati al poliambulatorio perchè accusavano una forte ipotermia.

I superstiti hanno riferito che non ci sono dispersi e che la partenza è avvenuta da Sfax, in Tunisia. Dalla mezzanotte in poi, intanto, sono stati registrati altri 14 sbarchi, con 605 migranti arrivati.

All'hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono stati trasferite 750 persone, al momento ci sono oltre 3 mila migranti. Numeri di grave emergenza visto che il centro ne può contenere poco meno di 400. Sono in tutto 1.869 i migranti giunti a Lampedusa in questi giorni con 41 barche.