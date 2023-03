Ryanair: inaugurati due nuovi hangar all’Aeroporto di Milano-Bergamo

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Ryanair apre due nuovi hangar per la manutenzione dei propri aeromobili presso l'Aeroporto di Milano-Bergamo

La compagnia aerea irlandese Ryanair ha recentemente inaugurato due nuovi hangar destinati alla manutenzione dei propri aeromobili presso l’Aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Presenti all’inaugurazione l’Amministratore Delegato di Ryanair Michael O’Leary, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente di SACBO Giovanni Sanga e il Direttore generale Emilio Bellingardi. Per l'estensione della base di Bergamo, Ryanair ha effettuato un investimento di 20 milioni di euro e creato altri 100 nuovi posti di lavoro nel settore dell'ingegneria aeronautica.

L'Amministratore Delegato di Ryanair Michael O'Leary ha commentato: "L'investimento rafforza l'aumento di Ryanair a Bergamo, in Lombardia e in Italia in generale. Siamo estremamente grati ai nostri partner di Bergamo e per la leadership e la visione dimostrata dal Direttore generale Emilio Bellingardi e dal suo team, che continua a lavorare a stretto contatto con Ryanair per garantire una maggiore crescita a Bergamo".