Mike Tyson fuma e fa il complottista da Joe Rogan: "Squid Game esiste davvero"

"Li prendono in ospedale e poi si divertono a cacciarli"



I ricchi danno la caccia ai senzatetto: come in “Squid Game”, ma nella vita reale. La cosa vi suona strana? Prima di arrischiarvi a contestarla, sappiate che a dirlo è nientemeno che Mike Tyson, che avrà pure 55 anni, ma che è sempre una montagna di muscoli come quando era il Re indiscusso della boxe mondiale. L’ex pugile americano ha affermato di “credere davvero” che alcune persone benestanti rapiscano i vagabondi per inseguirli su grandi proprietà private, all'insaputa di tutti. Perché? Così, per sport.

Mike Tyson lo ha detto nel corso del popolare podcast “The Joe Rogan Experience”, dopo aver fumato dell’erba insieme al conduttore e poi aggiungendo: “Qualunque cosa tu pensi che un essere umano abbia fatto a un altro essere umano - è successo davvero. Qualunque cosa”.

“Queste persone possiedono queste migliaia di acri e su di essi non cresce nulla. Potrebbero voler dare la caccia a un figlio di p.....", ha ribadito Tyson. Un po’ perplesso, Rogan ha risposto: “Non è al di fuori del regno delle possibilità!” e l’ex Iron Mike ha ribattuto: “Lo so, è per questo che te lo sto lanciando. Ti garantisco che c'è stato qualcuno, da qualche parte nel mondo, che ha pagato qualcun altro per dare la caccia a una persona. Questo è quello che succede: portano questi senzatetto fuori dalle strade. E li portano in uno di quegli ospedali speciali. Poi, li prendono dall'ospedale, tutti drogati, li portano in queste grandi proprietà, e gli dicono: ‘Cacciamo, corri!’”.

Chi è Joe Rogan

Commentatore degli sport di lotta, Rogan dagli anni ’80 si dedica anche alla stand-up comedy. Il suo podcast, The Joe Rogan Experience, è molto popolare su Spotify e YouTube e si è anche attirato diverse polemiche. Per via delle sue posizioni negazioniste sul Covid, Rogan è stato boicottato da Neil Young e da altri musicisti, che hanno minacciato di ritirare le loro canzoni da Spotify per non essere associati a The Joe Rogan Experience. Lo hanno duramente criticato anche il Principe Harry e la moglie Meghan, mentre Jovanotti ha invitato a non generalizzare, giudicando strepitose alcune puntate dello show.

Leggi anche: