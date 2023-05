Milano, 27enne statunitense denuncia lo stupro al parco e poi sparisce

Stupro a Milano, dopo la visita al centro antiviolenza la ragazza si è dileguata

Una donna statunitense di 27 anni ha denunciato di essere stata violentata ieri pomeriggio all'interno del parco di Trenno alla periferia nord-ovest di Milano. E' stata la presunta vittima intorno alle 18 a fermare una pattuglia della Polizia locale.

E' stata quindi accompagnata in stato di forte agitazione al centro antiviolenza Svs della clinica Mangiagalli, dal quale poi si e' allontanata volontariamente senza farsi visitare. Gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per rintracciarla e anche per identificare il presunto autore del quale la donna, una designer, ha fornito una scarna descrizione.

Ad allertare la pattuglia un cittadino. Giunti sul posto, la donna ha dichiarato, in modo non chiaro, di avere subìto un'aggressione, o forse una violenza.

