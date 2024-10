Milano, spara al figlio della compagna dopo una lite: grave un 18enne. Arrestato un 46enne

Milano, spara al figlio della compagna: gravissimo un ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ferito questa notte all'altezza del collo con un colpo di arma da fuoco dal compagno della madre, una 39enne ucraina, un uomo albanese di 46 anni a Novate Milanese. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio.

I fatti sono avvenuti in via 25 aprile, fuori dall'abitazione, intorno alle 3.40 del mattino. Indagano i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Rho e della stazione di Novate milanese. Ancora ignoti i motivi del fatto, ma si ipotizza una pesante lite fra il convivente della donna e il ragazzo. Automedica e ambulanza sul posto per i soccorsi.