Si avvicina armato a Don Patriciello, fermato il suocero del boss Ciccarelli

Minacce a Don Maurizio Patriciello, il suocero del boss Ciccarelli fermato dagli agenti

Ancora intimidazioni a Don Maurizio Patriciello, stavolta da parte del suocero del boss Ciccarelli, che attualmente è detenuto. Come riporta Il giornale di Caivano, si tratta di Vittorio De Luca, 74 anni, il quale domenica sera, alla fine della messa, ha tentato di avvicinarsi al sacerdote armato di coltello, che gli fuoriusciva dalla tasca. L’ uomo era stato individuato dagli agenti, ma ad un controllo preventivo, ha reagito lasciando cadere il coltello. Successivamente, mentre i fedeli erano presenti sul sagrato e s’intrattenevano a parlare con Don Maurizio, De Luca è ritornato, ma è stato identificato dai poliziotti.

Vittorio De Luca



L’uomo, detto anche “capellone”, è stato immediatamente fermato dalla scorta di Don Maurizio e portato al Commissariato di Afragola. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Scientifica ed è stata allertata la Procura. Sequestrato il coltello e denunciato per possesso abusivo di arma bianca in luogo pubblico. Indagini in corso da parte degli inquirenti.