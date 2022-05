Minaccia di diffondere video hard ed estorce 9 mila euro: arrestata 27enne

Avellino, minaccia di diffondere un video a sfondo sessuale: arrestata 27enne

Una donna di 27 anni è stata arrestata con l’accusa di estorsione continuata dalla procura di Benevento. La donna di Villanova del Battista costringeva una giovane di 25 anni a consegnarle ingenti somme di denaro, minacciandola di diffondere un video in cui veniva ripresa nell’atto di avere un rapporto sessuale.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, avviate nel dicembre 2020, la vittima sarebbe stata costretta a versare fino a 9mila euro in diverse tranche, in contanti o con ricariche Postepay. Per gli inquirenti sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico della 27enne, che ora si trova ai domiciliari in provincia di Avellino.



Leggi anche: