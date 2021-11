Caso Miozzo, banchi a rotelle o "sedute innovative"?

"Sedute innovative", così Agostino Miozzo definisce uno degli acquisti più contestati della storia della pubblica amministrazione. L'ex coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) infatti, nonostante l'evidente fallimento dei banchi a rotelle, continua a difendere a spada tratta la strategia Azzolina-Arcuri tirando fuori dal cilindro un espediente semantico poco convincente.

Qualche mese fa l'attuale ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, li ha definiti "cartoline dal passato", proprio lui che faceva parte della commissione a supporto della ministra pentastellata ai tempi della grande pianificazione del ritorno a scuola post-lockdown. Una bella giravolta insomma.

Che le risposte di Miozzo, intervistato dal direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, non convincano fino in fondo, lo confermano i fatti di Venezia. La scuola superiore Benedetti-Tommaseo ha deciso di non prendere la strada del progresso, e le "sedute innovative" le ha buttate in discarica. Una fine impietosa.