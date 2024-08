Montagna, ancora morti: vittime due alpinisti sul Cervino e sul Monte Bianco

Ancora morti in montagna. La Police cantonale ha comunicato nella mattinata di oggi, venerdì 23 agosto, che ieri verso mezzogiorno un alpinista è morto e uno è rimasto lievemente ferito in un incidente avvenuto sul versante svizzero del Cervino. I due alpinisti sono precipitati per circa 70 metri dalla parete Est. Erano a circa 4100 metri di quota e procedevano lungo la cresta dell'Hörnli. Un altro gruppo in cordata, che ha assistito alla scena, ha chiamato i soccorsi. A riportarlo il sito Rai News.

La vittima e la persona che era con lui, attualmente ricoverato all'ospedale di Viège, sono stati recuperati da Air Zermatt. L'identificazione ufficiale della salma è in corso e le autorità elvetiche hanno aperto un'inchiesta. Un altro incidente è avvenuto sulla via normale per il Monte Bianco, dove è morto un alpinista francese di 67 anni. Il compagno di cordata, 62 anni, è stato recuperato dal PGHM in ipotermia e con un trauma alla testa, è all'ospedale di Sallanches, non è in pericolo di vita. La tragedia è avvenuta poco sotto la vetta, a 4600 metri di quota. I due alpinisti sono scivolati e sono caduti in un crepaccio profondo 15 metri. L' allarme è stato lanciato dalla compagna di uno di loro, che non aveva più avuto notizie.