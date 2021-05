Morabito drag queen e il cugino che disse: "Non lo prenderete mai". VIDEO

“E’ più furbo del diavolo, non lo prenderanno mai”: in un’intervista rilasciata a Klaus Davi nel febbraio del 2016 il cugino di Rocco Morabito, Leo detto ‘U Scassaporte’, si disse ‘praticamente certo’ che sarebbe stato impossibile prenderlo.

Davi lo incontrò in un albergo di Reggio Calabria. “Rocco è molto intelligente, parla quattro lingue, è molto istruito e legge tutti i giornali. Non è uno sprovveduto”. Leo, oltre a essere cugino di Rocco, è anche suocero di Francesco Pelle detto ‘Ciccio Pakistan’ che a sua volta fuggì alla cattura nel 2019 per poi essere arrestato in Portogallo alla fine di marzo 2021.

Lo stesso Klaus Davi con la sua agenzia aveva ideato degli spot in cui il super boss della ‘Ndrangheta Rocco Morabito è stato involontario testimonial in versione drag queen. Una campagna affissioni che lo ritraeva in abiti femminili e che fece il giro del mondo, rilanciata anche da importanti quotidiani sudamericani.

Lo spot ritraeva in versione maschile e femminile gli allora principali latitanti della criminalità organizzata come lo stesso Morabito ma anche Totò Riina, Matteo Messina Denaro, Gino Molinetti, Domenico Giorgi, Rocco Papalia, Raffaele Cutolo, Giacomo Di Lauro, Michele Zagaria e tanti altri. Le affissioni (ideate dall’agenzia di Klaus Davi) uscirono nelle principali città, a Milano, a Palermo, ma non tutti reagirono bene. Per quegli spot Rocco Papalia un mese fa ha querelato il giornalista Klaus Davi che ora risulta indagato dalla Procura di Milano per diffamazione.